Про це повідомили три джерела у правоохоронних органах для hromadske.
ДТП сталася близько 13:00 на Столичному шосе в Києві, розповіли у поліції.
Попередньо встановлено, що спершу зіткнулися автомобілі Dodge та «ВАЗ». Коли водії та пасажири автівок вийшли та перебували біля місця ДТП, у Dodge в’їхала Toyota.
У поліції повідомляли, що внаслідок зіткнення пасажирка Dodge та водій Toyota зазнали травм.
За словами співрозмовників hromadske, Ткачук перебував за кермом Toyota. Джерело зазначило, що він зазнав травми голови, але не вказало, наскільки вона серйозна.
Також у Telegram-каналах спершу повідомлялось, що ДТП трапилась через те, що пішохід намагався перебігти дорогу через вісім смуг. Писали, що він зазнав травматичної ампутації ніг. У поліції про це не згадували.
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