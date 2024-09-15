В ОП відбулася зустріч з американською делегацією, до складу якої увійшли конгресмени.

Про це повідомляє пресслужби ОП.

За її інформацією, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловив вдячність Конгресу, президенту США та американському народу за незмінну підтримку України.

Єрмак зазначив, що Україна переживає історичний момент, особливо після успішних військових операцій, що демонструють не лише здатність до оборони, але й до перемоги у війні. Він нагадав, що президент Зеленський незабаром представить план перемоги України президенту Джо Байдену, Конгресу та кандидатам у президенти США. За його словами, цей план передбачає створення умов, за яких Росія буде змушена погодитися на переговори та завершення війни на умовах, вигідних для України. Умови, зазначені у Формулі миру, запропонованій Зеленським, чітко визначають позицію України.

Також Єрмак підкреслив важливість посилення співпраці між українськими регіонами та американськими штатами. У зустрічі взяли участь представники Палати представників США Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль, Дон Бейкон, а також колишній сенатор Роб Портман, кандидати в конгресмени Трой Даунінг та Герберт Коневей, колишній постійний представник США при НАТО Дуглас Лют і виконавчий директор організації With Honor Рей Беркотт.

З української сторони були присутні міністр оборони Рустем Умєров, заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, а також депутати Олександра Устінова та Іван Крулько.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський зустрівся з делегацією конгресменів США 14 вересня.