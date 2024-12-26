Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що міністр оборони Рустем Умєров внесенням змін до статутів Агенції оборонних закупівель (АОЗ) та Державного оператору тилу (ДОТ) “знищив головну антикорупційну реформу в оборонці”.

У своїй критиці дій очільника оборонного відомства, викладеній на сторінці у Facebook, Шабунін спирається на те, що завдяки змінам Умєров надав собі ряд нових важливих повноважень.

“1. Зобовʼязувати посадових осіб агенцій укладати (чи розривати) угоди без огляду на позицію Директорів, їх заступників чи Наглядових рад. Наприклад, наказав купити неробочі 120-мм міни або 152-мм снаряди з переплатою в 90 млн євро – АОЗ купує негайно і без зайвих питань. 2. В будь-який момент звільняти (або призначати) Директорів агенцій (та їх замів), а також будь-кого іншого – аж до начальників управлінь. Звичайно, не погоджуючи все це з Наглядовими радами агенцій”, – зазначає Шабунін.

Керівник Центру протидії корупції відверто заявляє, що цими змінами в статут “Умєров повністю знищив незалежність обох закупівельних агенцій”. Натомість за його словами, “залишилася ширма, за якою всі фінансові та кадрові рішення приймає міністр оборони Зеленського”.

Далі Шабунін наводить короткий опис подій, що передували цьому.

“А тепер короткий зміст попередніх серій, щоб чітко бачити всю картину: 1) Міноборони дев’ять місяців тягне створення наглядових рад АОЗ (і ДОТ): обраних членів не призначають місяцями. Тільки після скандалу Умєров нарешті видає наказ. 2) В цей час Міноборони пробує знищити АОЗ шляхом “зливання” з ДОТ. Тільки після скандалу Умєров відступає (тимчасово). 3) Вибухають корупційні скандали зі: забранням 23 ярдів від АОЗу на “польський контракт” з переплатою в 90 млн євро; десятками тисяч непрацюючих мін, які воєнпрєди Міноборони допустили на фронт, і бажанням замовити в того ж виробника ще сотні тисяч боєприпасів в 2025 р. 4) І ось нарешті зміни в статути АОЗ і ДОТ, які повністю ліквідовують незалежність закупівельних агенцій, віддаючи фінансові та кадрові рішення в руки міністра оборони Зеленського”, – додає Шабунін.