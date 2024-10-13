Росіяни поширили чергове відео, на якому демонструють страту українських військових, взятих у полон у Курській області. Цей воєнний злочин росіян, ймовірно, має на меті залякати українських військових та спровокувати їх на відповідь.

Про це написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Олександр Коваленко у Telegram-каналі.

“З огляду на вкрай обмежений інтелект, вони ретранслюють повну нісенітницю про те, що на фото, наприклад, усі живі крім одного, вбитого пострілом у голову, якого могли притягнути невідомо звідки, а інші взагалі заявляють, що була спроба опору, ось їх [полонених – ред.] і розстріляли”, – пише Коваленко.

Експерт припускає, що за “логікою” російських пропагандистів, їхні солдати десь на просторах Курщини “знайшли” тіло українського військового з вогнепальним пораненням голови, роздягли його, притягли та поклали поруч із групою нібито живих українських полонених. Однак при цьому виникає логічне питання: “Навіщо це робити та з якою ціллю?”.

“Доказ того, що ті, хто здався в полон, могли зробити спробу опору, ще більше виглядає маячнею. Усі роздягнені лежать обличчям униз із закладеними руками за голову. Як вони могли в таких умовах чинити опір і бути розстріляними, в цьому положенні, обличчям у землю, руки за голову, без зміни положення тіла? До речі, верифіковано застрелений у голову військовий, не лише роздягнений, а й тримає руки за голову. Тобто, притягти його бездиханне тіло звідкись і ось так покласти – навіщо морочитися?” – зауважує Коваленко.

Експерт зазначає, що росіяни, продемонстрував черговий злочин, намагаються не лише залякати українських військових психологічним наративом “у полон не беремо!”, а й спровокувати на дії у відповідь.

“Чекають, коли ми теж почнемо мститись за наших хлопців розстрілами їхніх [солдатів – ред.], щоб потім зібрати Радбез ООН та звинуватити нас у воєнних злочинах. Суть цих акцій гранично зрозуміла”, – підкреслив Коваленко.