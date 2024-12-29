Напередодні російські пропагандистські ЗМІ навели слова Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції, які лунають від команди Трампа - відкласти українське членство в НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент. Водночас Лавров зізнався, що в Москві "поки не отримували офіційних сигналів від США щодо війни в Україні".