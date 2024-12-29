За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія дедалі більше демонструє небажання завершувати війну.
Так Коваленко відреагував на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про те, що РФ не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо відтермінування членства України в НАТО на 20 років і введення контингенту миротворців ЄС і Великої Британії,
“РФ все більше демонструє небажання завершувати війну навіть в теорії. І зараз потрібно визнати реальність, що РФ потрібно зламати шляхом “обрізання крил” їх союзникам, а також інтенсивним знищенням їх воєнної логістики”, — зазначив Коваленко.
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