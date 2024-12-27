Співробітники Служби безпеки України та слідчі Нацполіції викрили директора Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації на неправомірному отриманні 2-ї групи інвалідності.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Нацполіції.

За даними слідства, у 2022 році чиновник подав до однієї з медико-соціальних експертних комісій Києва підроблені медичні довідки та виписки, які фіктивно підтверджували його діагноз і перебування на лікуванні.

Це дозволило посадовцю отримати статус особи з інвалідністю 2-ї групи, що дало йому підставу уникнути мобілізації та отримувати виплати від держави.

Слідство встановило, що з 2022 року посадовець незаконно отримав майже 300 тисяч гривень соціальної допомоги.

Імʼя чиновника не розголошується, проте як пише блогер та волонтер Ігор Лаченков, йдеться про Руслана Світлого.

Наразі чиновнику оголошено підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 і ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 3 ст. 190 (шахрайство).

Досудове розслідування триває. Проводяться комплексні заходи для встановлення обставин злочину і притягнення всіх винних осіб до відповідальності.

Максимальне покарання передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.