Звільнення керівника "Укренерго" Володимира Кудрицького буде обговорено на засіданні наглядової ради 2 вересня.

Про це пишуть ЗМІ.

Четверо з шести членів наглядової ради “Укренерго” можуть проголосувати за звільнення керівника компанії Кудрицького, якого обговорювали на Ставці Верховного головнокомандувача.

Президент України Володимир Зеленський озвучив це рішення, але Кудрицький відмовився писати заяву за власним бажанням.

Однією з причин звільнення є незавершені захисні конструкції навколо підстанцій, що призвели до перебоїв з електропостачанням після обстрілу 26 серпня.

Відставка має бути ухвалена наглядовою радою, до складу якої входять три незалежні члени та троє представників держави.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає звинувачення на адресу Кудрицького безпідставними, оскільки подібні проблеми мають і інші енергетичні компанії.

Суспільне звернулось до Міністерства енергетики щодо можливого звільнення голови “Укренерго”, але отримало відповідь, що інформації немає. Голова правління “Укренерго” Володимир Кудрицький повідомив, що компанія отримала 400 млн грн прибутку та 83 млрд грн доходу у 2023 році.

“Укренерго” перерахувала до держбюджету понад 2,2 млрд грн податків і зборів, а також інвестувала майже 1,8 млрд грн у проєкти захисту критичної інфраструктури.

У липні 2024 року компанія підписала грантову угоду з німецьким держбанком розвитку KfW на 100 млн євро для реалізації енергетичних проєктів.

У тексті йдеться про модернізацію високовольтних підстанцій в західних регіонах України, розбудову міждержавних інтерконекторів з енергосистемою Європи, а також ремонт і відновлення обладнання, пошкодженого внаслідок російських обстрілів.

Окрім цього, зазначено про заходи з посилення фізичного захисту підстанцій “Укренерго”. Від початку війни компанія залучила міжнародну допомогу на 1,5 мільярда євро, з яких 324 мільйони євро отримано за підтримки KfW.