У понеділок, 2 вересня, керівника Укренерго Володимира Кудрицького було звільнено.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.

“Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці — керівника Укренерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все — звільнено Кудрицького”, — написав нардеп.

У дописі Железняк додав, що “Укренерго” — це “єдині, хто нормально побудував захисні споруди й вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни”.

Наостанок він зауважив, що звільнення Кудрицького може мати “болісні” наслідки для України з боку міжнародних партнерів.

“Зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна”, — попередив нардеп.