Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram-каналі.
“Ну одного з найбільш адекватних людей з енергетиці — керівника Укренерго звільнили. Спочатку вимога на ставці, потім перегнули Наглядову раду. Далі 4 на 2 і все — звільнено Кудрицького”, — написав нардеп.
У дописі Железняк додав, що “Укренерго” — це “єдині, хто нормально побудував захисні споруди й вчасно запаслися додатковим обладнанням для швидкої заміни”.
Наостанок він зауважив, що звільнення Кудрицького може мати “болісні” наслідки для України з боку міжнародних партнерів.
“Зараз побачите реакцію міжнародників та наслідки які потягне це рішення. Думаю віддача буде також швидка і достатньо болісна”, — попередив нардеп.
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