Начальник Бучанського районного ТЦК, якого підозрюють в організації схеми ухилення від мобілізації, вніс заставу, щоб вийти з-під варти. Однак йому відразу повідомили про нову підозру.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України.

Слідство встановило, що посадовець ТЦК разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути мобілізації, організовуючи для них підроблені медичні довідки ВЛК про «незадовільний стан здоров’я».

Йому було пред’явлено підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та наданні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Під час обшуків у нього вилучили понад 1,2 мільйона доларів, частина яких була захована під підлогою та за обшивкою стін. Підозрюваний вніс заставу у розмірі 1 мільйон гривень, що дозволило йому вийти з-під варти. Однак одразу після цього йому пред’явили нову підозру — в незаконному збагаченні на суму близько 14,4 мільйона гривень.

Посадовця знову взяли під варту, і тепер, щоб вийти на свободу, він має сплатити заставу у розмірі 18 мільйонів гривень. За всіма звинуваченнями йому загрожує до 10 років позбавлення волі.