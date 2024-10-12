Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram-каналі.

Зазначається, що офіційні застереження стосуються недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій, а також нагадують про наслідки й відповідальність за ці дії.

Це стало реакцією на викриття масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів, про яку нещодавно повідомили правоохоронці. Зокрема, трьом жителям Рівного, які налагодили схему ухилення від мобілізації, повідомлено про підозру у зловживанні впливом.

“Найменшої толерантності щодо подібних корупційних проявів з боку Рівненської ОВА не було, і не буде. Адже в умовах війни – це питання національної безпеки та оборони”, – наголосив Коваль.

Додамо, з початку 2024 року правоохоронні органи виявили 77 осіб, причетних до корупційних правопорушень у діяльності медико-соціальних експертних комісій (МСЕК). За цей період також викрито сім злочинних угруповань, що діяли серед представників цих комісій.