У Києві відбулася зустріч представників Міністерства оборони України з делегацією НАТО на чолі з помічником генсека Альянсу з питань операцій Томасом Гоффусом та новим керівником представництва НАТО в Україні Патріком Тернером.

Про це повідомили у Міноборони України.

Зазначається, що головними темами обговорення стали потреба прогресу взаємосумісності з НАТО та пришвидшення обіцяної допомоги від союзників. У вигляді пропозиції обговорили використання українських постачальників та виробників для пришвидшення постачання майна та підтримки економіки України.

“Обіцяне на вересень – має бути в Україні у вересні. Дотримання графіків важливе на полі бою”, – сказав на зустрічі заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Також сторони обговорили реалізацію низки спільних проєктів з НАТО – ініціатива Альянсу з підтримки України з питань безпеки та підготовки NSATU, Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та реалізація проєктів агенції НАТО з підтримки та постачання NSPA.

Станіслав Гайдер зауважив, що “швидкість реалізації проєктів NSPA, якщо мова йде не про пальне і турнікети, залишається на вкрай низькому рівні”.