Важливі переговори щодо ядерної програми Ірану в Женеві 20 червня

Про це повідомило агентство Reuters

20 червня в Женеві відбудуться важливі переговори, присвячені ядерній програмі Ірану. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, а також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас і міністр закордонних справ Ірану. Цю інформацію підтвердило німецьке дипломатичне джерело.

Спочатку міністри зустрінуться з Каєю Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, після чого відбудеться спільна зустріч з іранським міністром. За словами джерела, цей план був узгоджений зі Сполученими Штатами.

Основною метою переговорів є переконати іранську сторону в необхідності використання ядерної програми виключно для цивільних цілей. Після основних переговорів заплановано структурований діалог на експертному рівні.

Варто зазначити, що нещодавно стало відомо про підготовку законопроєкту в парламенті Ірану, який може призвести до виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Крім того, Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням про підтримку у військових діях проти Ірану з метою ліквідації його ядерної програми.