Важливі переговори щодо ядерної програми Ірану в Женеві 20 червня

Про це повідомило агентство Reuters
20 червня в Женеві відбудуться важливі переговори, присвячені ядерній програмі Ірану. У зустрічі візьмуть участь міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Великої Британії, а також головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас і міністр закордонних справ Ірану. Цю інформацію підтвердило німецьке дипломатичне джерело.
Спочатку міністри зустрінуться з Каєю Каллас у консульстві Німеччини в Женеві, після чого відбудеться спільна зустріч з іранським міністром. За словами джерела, цей план був узгоджений зі Сполученими Штатами.
Основною метою переговорів є переконати іранську сторону в необхідності використання ядерної програми виключно для цивільних цілей. Після основних переговорів заплановано структурований діалог на експертному рівні.
Варто зазначити, що нещодавно стало відомо про підготовку законопроєкту в парламенті Ірану, який може призвести до виходу країни з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).
Крім того, Ізраїль звернувся до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням про підтримку у військових діях проти Ірану з метою ліквідації його ядерної програми.
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