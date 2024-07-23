Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 27 (підбурення до кримінального правопорушення), ч. 2 ст. 15 (закінчений замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди) КК України, повідомляє пресслужба НАБУ.
“За даними слідства, підозрюваний схилив підприємця до надання хабаря прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства”, – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, 15 липня НАБУ і САП викрили двох прокурорів Офісу генпрокурора на гарячому. За версією слідства, вони отримали хабар у розмірі $170 тисяч за закриття кримінального провадження.
За даними ЗМІ, йдеться про прокурорів відділу нагляду за додержання законів при виконанні кримінальних покарань і пробації. Зокрема, детективи НАБУ затримали одного з прокурорів – Олега Гунька.
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