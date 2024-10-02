Про це повідомили джерела у воєнній розвідці Суспільному.

«Кіберкорпус ГУР МО здійснив чергову атаку на банківський сектор РФ, який забезпечує агресію російських військ проти України. Під кіберудар потрапили, зокрема, Альфа-банк, банк «Открытие», а також телекомунікаційний оператор «Ростелеком», – заявив співрозмовник.

За його словами, внаслідок кібератаки стався глобальний збій у системі швидких платежів, припинили роботу мобільні застосунки фінустанов і онлайн-банкінг, а також внутрішні сервіси банків.

Місцеві ЗМІ пишуть, що в російських банках визнають глобальний збій, проте не зазначають його причини, а також не можуть вказати терміни відновлення роботи сервісів, зауважили у ГУР МОУ.