Хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели одну з найбільших в історії DDOS-атак на інтернет-інфраструктуру Росії. Вони атакували критично важливі ресурси й отримали доступ до великого масиву конфіденційних даних.

Про це з посиланням на джерела повідомляють “Бабель” та NV.

Атака тривала безперервно протягом тижня та вразила онлайн-сервіси:

всіх основних російських банків включаючи Центробанк;

провайдерів телекомунікаційних послуг;

національні платіжні системи;

соцмережі та месенджери;

урядові ресурси;

десятки інших сервісів.

Було порушено, зокрема: ВТБ-Банк, Альфа Банк, ОщадБанк, Райффайзен банк, РСГБ Банк, Ак “Барс”, Росбанк, Газпромбанк, Т-Банк, Банк, банк “Дом. РФ” та Банк Росії. В останній день атаки також були вражені ресурси Міноборони росії, МВС та ФПС.

Станом на вечір 30 липня росіянам не вдалося відновити нормальне функціонування провідних банківських та платіжних систем, роботу мобільних операторів, соціальних мереж та інтернет-провайдерів.