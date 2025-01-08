Група хакерів оприлюднила заяву, в якій повідомила про успішний злам баз даних "Росреєстру" – Федеральної служби державної реєстрації, кадастру та картографії Російської Федерації. У повідомленні вони наголосили, що витягли та частково оприлюднили дані, які включають близько 90 мільйонів записів.

Про це хакери повідомили у своєму Telegram-каналі.

“Ми вирішили злити малу частину, приблизно 90,000,000 рядків з Єдиного державного реєстру об’єктів нерухомості. У повному ж дампі кількість становить близько 2,000,000,000 рядків”, – заявили хакери.

За їхніми словами, злам критично важливого ресурсу відбувся нещодавно, і тепер вони можуть відкрито заявити про свою діяльність. Хакери зазначили, що Росреєстр, раніше відомий своїми бюрократичними процесами, тепер асоціюється з “цифровою прозорістю”, хоч і не в тому значенні, якого очікували росіяни.

“Якщо ви бачите вікно можливостей – ми вже в ньому”, – іронічно зауважили вони, натякаючи на свою готовність до нових атак.

Хакери також натякнули на подальші дії, обіцяючи “різдвяний подарунок” найближчим часом. У своїй заяві вони попередили, що навіть великі державні структури можуть стати вразливими за лічені дні.

Наприкінці повідомлення вони підкреслили, що їхні дії мають продемонструвати слабкість захисту російських державних установ, які стають легкою здобиччю для кіберзлочинців.