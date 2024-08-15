Про це пише Bloomberg.

Атака, здійснена хакерською групою Cold River, була частиною більшої кампанії проти колишніх чиновників, академіків та опозиційних діячів Росії. Група видавала себе за колишнього посла США, щоб отримати довіру Пайфера і змусити його ввести свої дані на підробленому вебсайті.

Зловмисники можуть мати доступ до електронної пошти Пайфера, але це поки що невідомо. Експерти попереджають про серйозні наслідки таких атак для жертв у Росії, включаючи ризик фізичної шкоди або ув’язнення.

Незважаючи на вдосконалення методів хакерів, їхні дії залишаються під контролем західних урядів і організацій з кібербезпеки.