Кіберактивісти «BO Team» атакували російський інтернет-провайдер «Вега», що призвело до блокування роботи Всеросійського науково-дослідного інституту технічної фізики, який займається розробкою ядерних боєприпасів.

Про це пишуть кіберактивісти.

Кіберактивісти «BO Team» здійснили успішну атаку на інтернет-провайдера «Вега» в Снєжинську, внаслідок якої виведено з ладу понад 1173 комутатори та 10 серверів, знищивши всю інформацію на них.

Це призвело до п’яти днів блокування інтернет-послуг для ряду стратегічних підприємств міста, і перспективи відновлення залишаються невизначеними.

Кібератаку на інтернет-провайдера «Вега», єдиного в місті, здійснила група «BO Team», яка взяла на себе відповідальність за цей інцидент. Важливим аспектом є те, що до «Веги» підключене підприємство «ВНІІТФ», що займається розробкою ядерних боєприпасів і знаходиться під санкціями.

Хакери отримали доступ до персональних даних та документів цього інституту, що може свідчити про можливу допомогу в обході санкцій.

Здобуті матеріали в соцмережах вказують на ризик зриву державного оборонного замовлення. «BO Team» обіцяє, що це не остання їхня атака.

Російська компанія повідомила про атаку на свою мережеву інфраструктуру та пообіцяла виправити ситуацію до 17 серпня.

Однак активісти висловили скептицизм, посилаючись на прогнози кібервоїнів «BO Team», які вважають, що відновлення можливе, але з великими сумнівами.