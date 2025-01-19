Угруповання ХАМАС передало трьох ізраїльських заручників представникам Червоного Хреста. Після цього їх мають передати ізраїльським військовим у районі коридору Нецарім.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

Як стверджують журналісти, першими звільненими виявилися три жінки. Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги й зустрічі з їх рідними. Наразі влада Ізраїлю офіційно не підтвердила цю інформацію.

Загалом угода, яка була укладена між Ізраїлем та ХАМАС, передбачає звільнення 33 з 98 ізраїльських та іноземних заручників, яких утримують в Газі, впродовж першого шеститижневого етапу в обмін на тисячі палестинських в’язнів, які перебувають у в’язницях Ізраїлю.

“Я відчуваю, що нарешті знайшла трохи води, щоб пити після того, як загубилася в пустелі на 15 місяців. Я знову відчуваю себе живою”, — розповіла агентству Reuters жінка-переселенка з міста Газа, яка вже понад рік знаходить притулок в Дейр-аль-Бала в центральній частині сектору Гази.

Нагадаємо, напередодні Ізраїль схвалив угоду про припинення вогню в Газі. Угода передбачає пропуск 600 вантажівок гуманітарної допомоги в Газу щодня протягом початкового шеститижневого режиму припинення вогню, включаючи 50 вантажівок з пальним. Половина з 600 вантажівок допомоги буде доставлена ​​на північ Гази, де, як попереджають експерти, люди потерпають від голоду.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС почалася після того, як бойовики штурмували ізраїльські міста та села 7 жовтня 2023 року, убивши 1200 людей і захопивши понад 250 заручників, згідно з ізраїльськими даними.

Зазначається, що внаслідок ізраїльських атак, які перетворили Сектор Гази на пустку, було вбито понад 47 000 палестинців. Майже все 2,3-мільйонне населення анклаву залишилося без даху над головою. Також загинули близько 400 ізраїльських солдатів.