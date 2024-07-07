Бойовики палестинського угруповання ХАМАС прийняли пропозицію Сполучених Штатів розпочати перемовини щодо звільнення ізраїльських заручників, серед яких також солдати та чоловіки. Це є результатом першого етапу угоди, яка спрямована на припинення війни в Газі.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлене джерело в ХАМАСі.

Зазначається, що нова пропозиція передбачає, що посередники гарантуватимуть тимчасове припинення вогню, постачання допомоги та виведення ізраїльських військ до тих пір, поки триватимуть непрямі переговори щодо виконання другої фази угоди.

Своєю чергою, палестинський чиновник, близький до мирних зусиль за посередництва міжнародної спільноти, заявив, що ця пропозиція може призвести до рамкової угоди. Якщо її прийме Ізраїль, це покладе край дев’ятимісячній війні між Ізраїлем і ХАМАСом у Газі.

Джерело в ізраїльській переговорній групі на умовах анонімності заявило в п’ятницю, 5 липня, що тепер є реальний шанс досягти угоди. Це різко контрастує з минулими випадками дев’ятимісячної війни в Газі, коли Ізраїль заявляв, що умови ХАМАС є неприйнятними, наголошують у Reuters.

У виданні додали, що прессекретар прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху не одразу відповів на прохання про коментар. Однак в п’ятницю його офіс проінформував, що перемовини продовжаться наступного тижня та додав, що розбіжності між сторонами все одно лишаються.