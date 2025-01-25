Про це пише The Times of Israel.
Зазначається, що Червоний Хрест повідомив військових, що ХАМАС передав їм заручників 19-річну Лірі Альбаг та 20-річних Даніеллу Гілбоа, Каріну Ар’єву і Нааму Леві.
Вони провели понад 15 місяців у полоні. Усі четверо є солдатами та викрадені з підрозділу спостереження ЦАХАЛу на армійській базі “Нахаль-Оз” під час вторгнення ХАМАСу 7 жовтня 2023 року.
Червоний Хрест вирушив зі звільненими заручниками до сил оборони Ізраїлю та Шин Бет у Секторі Гази.
Згідно з умовами угоди про мир, угрупування ХАМАС повинне звільнити всіх цивільних жінок-заручниць, а потім — жінок-солдатів Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Угода щодо обміну заручників і припинення вогню вимагає, щоб угрупування ХАМАС надало імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення — умова, яку воно не виконало 19 січня, у перший день припинення вогню, хоч все відбулося у той день, але пізніше.
Протягом шеститижневої паузи у бойових діях у Секторі Гази решту ізраїльських заручників поступово звільнять з полону в обмін на сотню палестинців, ув’язнених Ізраїлем, а також усіх затримали палестинських жінок і дітей.
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