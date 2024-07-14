Представник ХАМАС заявив, що їхнє угрупування вийшло з переговорів про перемир'я та звільнення заручників у війні в Газі через "масові вбивства" з боку Ізраїлю.

Про це пише The Times of Israel.

Лідер угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія вирішив припинити переговори з міжнародними посередниками через “масові вбивства” цивільних з боку Ізраїлю та “несерйозне ставлення” останнього до переговорів.

Це може свідчити про наростання напруги в конфлікті та про зменшення шансів на мирне врегулювання.

Нагадаємо, що раніше бойовики палестинського угруповання ХАМАС прийняли пропозицію Сполучених Штатів розпочати перемовини щодо звільнення ізраїльських заручників, серед яких також солдати та чоловіки. Це був результат першого етапу угоди, яка спрямована на припинення війни в Газі.

Нова пропозиція передбачала, що посередники гарантуватимуть тимчасове припинення вогню, постачання допомоги та виведення ізраїльських військ до тих пір, поки триватимуть непрямі переговори щодо виконання другої фази угоди.