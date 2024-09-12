Угруповання ХАМАС заявило, що під час переговорів його представники підтвердили готовність до "негайного припинення вогню в Секторі Гази" на основі попередньої пропозиції США без жодних нових умов з боку будь-якої сторони.

Про це повідомляє Reuters.

У заяві палестинської групи зазначається, що переговорна команда на чолі з високопосадовцем Халілом аль-Хайя зустрілася в середу з посередниками, зокрема прем’єр-міністром Катару шейхом Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані та керівником розвідки Єгипту Аббасом Камелем у Досі, щоб обговорити останні події в Газі.

На переговорах наразі не вдалося досягти угоди щодо завершення 11-місячного конфлікту. Основною проблемою залишається контроль над Філадельфійським коридором, вузькою смугою землі на кордоні Гази та Єгипту.

Директор ЦРУ Вільям Бернс, який є головним перемовником США щодо Гази, повідомив, що детальніша пропозиція про припинення вогню буде представлена найближчими днями.

Попередня пропозиція президента США Джо Байдена, висунута в червні, включала триетапне припинення вогню в обмін на звільнення ізраїльських заручників.

За даними Ізраїлю, з початку конфлікту в Газі загинуло 1200 осіб, а близько 250 було взято у полон. Міністерство охорони здоров’я Гази повідомляє, що під час ізраїльських атак загинули щонайменше 41 084 палестинці, ще 95 029 були поранені.

1 вересня президент США Джо Байден заявив, що під час міжнародних консультацій щодо припинення вогню в Секторі Гази та звільнення полонених було досягнуто принципових домовленостей щодо можливої угоди.