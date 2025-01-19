Високопоставлений представник ХАМАСу заявив, що угруповання надіслало Ізраїлю необхідний список заручників, які мають бути звільнені сьогодні, 19 січня.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Ізраїльський чиновник повідомив громадському мовнику Kan, що ХАМАС передав список посередникам. Пізніше Офіс прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу підтвердив, що Ізраїль офіційно отримав список заручників, яких планується звільнити сьогодні.

Офіцер поліції розповів, що наразі служба безпеки “перевіряє деталі”.

ХАМАС повідомляє, що сьогодні звільнить заручників Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорона Штайнбрехера.

Раніше заплановане на 8:30 перемир’я не почалося, оскільки ХАМАС тоді не передав імена трьох заручників, які мають бути звільнені 19 січня.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що перемир’я з ХАМАСом не почнеться, доки Ізраїль не отримає імена трьох заручників, які мають бути звільнені 19 січня. ХАМАС каже, що затримка пов’язана з “технічними причинами”. Угода про припинення вогню мала набути чинності о 8:30 ранку, однак в Ізраїлі заявили, що продовжують завдавати удари по Сектору Гази.

Підконтрольне ХАМАСу агентство цивільної оборони повідомило, що вісім палестинців були вбиті внаслідок ізраїльських ударів у Секторі Гази з моменту, як мало почати діяти припинення вогню.

Згідно з умовами угоди, ХАМАС повинен був надати імена заручників принаймні за 24 години до їх звільнення, яке очікувалося сьогодні близько 16:30.