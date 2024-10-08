У Міністерстві оборони України виник новий скандал, пов'язаний з харчуванням військових. Одна з лабораторій Міноборони дозволила постачання на фронт неякісної тушонки. Цей інцидент став ще одним свідченням відсутності реформ у системі харчування армії та проблем із закупівлею продуктів.

Про це пише “Цензор.Нет” та львівське видання NGL.media.

На жаль, ця ситуація не є винятковою і знову підкреслює відсутність реформ у системі харчування армії. Закупівлі продовжуються за каталогом, і Міністерство оборони не вжило жодних заходів для впровадження антикорупційної стратегії, зокрема реєстру постачальників.

У результаті “перевірені” постачальники змагаються між собою за найнижчі ціни, що призводить до зниження якості продуктів, особливо м’яса. Деякі заводи, що виробляють м’ясо, відмовляються маркувати свою продукцію через її низьку якість, адже м’ясо обробляється водою, що негативно впливає на кінцевий продукт.

“Середня ціна курятини в каталозі – 120 грн. Ви на ринку зараз таку курку ніде не знайдете. У результаті наші військові отримують воду в курячій шкурці”, — розповідає Цензор.НЕТ.

Журналісти отримали скарги від військових, які повідомили про низьку якість м’яса, що доставляється на передову. На одному з фото, надіслане з Покровська, зафіксували свинину та курятину, які розвалюються після розморозки.

Поставки здійснює компанія “Трейд граніт інвест”, що пов’язують із бізнесменами Адамовським та Якубовським.

Через тиждень після публікації фото м’яса відбулась презентація реформи харчування від ДОТ, на якій автор почула діалог керівниці “Трейд граніту” Юлії Павліченко з представницею Державного оператора тилу Галиною Літиш щодо зміни підрядника, який возить м’ясо.

Після цього харчування підрозділу, який показав м’ясо, стало значно кращим. Але це не виправило всю картину.

На початку липня з NGL.media зв’язався Дмитро Власенко, офіцер управління одного з батальйонів, що тримають оборону на Покровському напрямку. Він розповів про погану якість продуктів, які отримує не лише його батальйон. І передав кілька банок тушонки. Спочатку журналісти спробували це їсти, але вирішили, що краще не труїтися.

Лабораторні дослідження показали, що 60% вмісту бляшанок тушонки складає вода. Ці продукти були схвалені для постачання до ЗСУ, незважаючи на невідповідність державним стандартам. Також з’ясувалося, що більшість тушонки не можливо знайти в магазинах, а її виробник, компанія ТОВ “Ментеріка”, є лише формальною вивіскою.

ТОВ “Ментеріка” продає товар “Трейд граніт” через ще одну фірму посередника. І при цьому всі стверджують, що мають належні документи. Але …

“Контроль якості консервів, що постачаються ЗСУ, здійснюється на етапі виробництва. Тобто до безпосереднього постачання у військові частини. Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини відбирає контрольні зразки з партії, відправляє їх на лабораторний аналіз і, у разі позитивного висновку щодо придатності до споживання, видає сертифікат якості на постачання відповідної партії. Протягом серпня (саме про цей період йдеться в журналістському матеріалі) ДОТ не надходило жодної офіційної скарги від військових частин щодо незадовільної якості консервних виробів”, — йдеться в коментарі ДОТ.

У Міноборони планують посилити контроль за якістю продуктів, впроваджуючи нову ІТ-систему DOT-Chain, яка дозволить відстежувати сертифікати якості. Проте це лише заплановано, і на даний момент скарги на якість харчів зростають.

Тетяна Чорновол, колишній депутат і нинішня військова, в серпні описала три найгірші запахи війни: запах мертвеччини, мишей і м’яса, яке постачають ЗСУ. Скарги на якість харчування військових цього року перевищують кількість минулого року. Члени Громадської антикорупційної ради при Міноборони (ГАР МО) попереджали про це ще рік тому.

Коли закупівлі харчів повернули на систему ProZorro, це призвело до економії 4 мільярдів гривень, але субпідрядники заявили, що це призведе до зниження якості харчів, оскільки ніхто не збирається втрачати маржу. Це підтвердилось, коли у військових частинах на Київщині в банках з тушонкою виявили кістки та сухожилля замість м’яса.

ГАР МО також виявила схему: після проходження перевірки під тими ж номерами випускали продукти набагато гіршої якості. Попри збільшення перевірок і запуск Державного оператора тилу, скарги на харчі не припиняються, і це не вирішується локальними перевірками.

Головна проблема — в системі закупівель. Міністерство оборони не купує окремі продукти, такі як тушонка чи м’ясо, а тричі на день забезпечує повноцінне харчування військових за 110 грн на добу. Це занадто мало для якісного харчування, тому постачальники знижують якість продуктів. Каталог із 365 позицій виконує роль прикриття для гри з цінами.

Низка компаній, таких як “Атомсервіс” та інші, намагаються знизити ціни на деякі товари, однак нові постачальники стикаються з труднощами через відсутність контактів із військовими частинами. Старі постачальники залишаються на ринку, незважаючи на постійні нарікання на якість.

Запуск нової системи закупівель від ДОТ передбачає нові сигнальні торги та зміни в процесі, однак досі є багато сумнівів, чи допоможе це виправити ситуацію. Основними гравцями залишаються старі постачальники, і поки система закупівель не зміниться радикально, проблема з неякісним харчуванням військових може тривати.