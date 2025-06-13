Підпал територіального центру комплектування у Харкові: затримано підозрюваного

Про це повідомили у пресслужбі поліції Харківщини
У Харкові затримали підозрюваного у підпалі будівлі районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що відбувся ввечері 11 червня. Про це повідомили представники поліції Харківщини.
Згідно з інформацією слідства, чоловіка запросили до приміщення ТЦК та СП для перевірки його військово-облікових документів.
“Перебуваючи всередині установи, він скористався моментом, коли співробітники не контролювали його дії, зачинився в одній із кімнат, де запальничкою підпалив тканину. Після скоєного зловмисник скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.”
У день пожежі в Харкові деякі джерела намагалися спростувати версію про підпал, називаючи її фейком та пропагандою. У повідомленні територіального центру комплектування підкреслили, що джерела таких заяв походять з російських пропагандистських ресурсів.
“Наголошуємо, що джерелом повідомлень про ‘підпал’ або ‘диверсію’, які почали активно поширюватись у мережі, є російські пропагандистські ресурси. Закликаємо не поширювати неперевірену інформацію та відверті фейки ворожої пропаганди.”
На даний момент правоохоронці продовжують розслідування обставин пожежі та з’ясовують усі деталі інциденту.
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