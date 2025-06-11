Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 11 червня Харків зазнав атаки з боку російських військ, які використали 17 безпілотників типу “Шахед”. Удари були спрямовані на два райони міста, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.

Терехов зазначив, що три з цих ударів влучили у житлові будинки.

“Було влучання 17 “Шахедів” по трьох багатоповерхівках. Крім того, розтрощені приватні житлові будинки. Було влучання у промислове підприємство. Взагалі було дев’ять локацій”. – Ігор Терехов

Обговорюючи тактику російських військ, які активно використовують безпілотники, міський голова підкреслив:

“Ви бачите, що останнім часом використовують дуже багато “Шахедів”, накривають цілий район. Зараз були влучання у двох районах міста Харкова, це Основ’янський і Слобідський райони”. – Ігор Терехов

Внаслідок цих атак відомо про щонайменше 28 поранених та двох загиблих, хоча ці дані можуть змінюватися. Також зафіксовані випадки пожеж.