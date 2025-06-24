Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 24 червня Харків зазнав атаки з боку Росії, внаслідок якої було використано сім безпілотників типу “Шахед”. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Згідно з інформацією, наданою очільником міста, один з дронів не вибухнув і впав, тоді як інші безпілотники влучили у три різні місця. Дві з цих локацій знаходяться в приватному секторі Немишлянського району, а третя – на території цивільного підприємства в Салтівському районі.
На момент 03:50 одна особа звернулася за медичною допомогою після атаки безпілотників, про що повідомив Ігор Терехов.
“Станом на зараз, ситуація під контролем, але ми продовжуємо стежити за розвитком подій.”
Міський голова також закликав мешканців слідкувати за новинами Харкова та області через популярні соціальні мережі та месенджери, щоб отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу.
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