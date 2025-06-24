Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У ніч на 24 червня Харків зазнав атаки з боку Росії, внаслідок якої було використано сім безпілотників типу “Шахед”. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Згідно з інформацією, наданою очільником міста, один з дронів не вибухнув і впав, тоді як інші безпілотники влучили у три різні місця. Дві з цих локацій знаходяться в приватному секторі Немишлянського району, а третя – на території цивільного підприємства в Салтівському районі.

На момент 03:50 одна особа звернулася за медичною допомогою після атаки безпілотників, про що повідомив Ігор Терехов.

“Станом на зараз, ситуація під контролем, але ми продовжуємо стежити за розвитком подій.” – Ігор Терехов

Міський голова також закликав мешканців слідкувати за новинами Харкова та області через популярні соціальні мережі та месенджери, щоб отримувати актуальну інформацію в режимі реального часу.