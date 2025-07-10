Затримання агента ФСБ у Харкові: дитячий аніматор готував диверсії

Як повідомили в СБУ

У Харкові затримали дитячого аніматора, який, за інформацією слідства, виявився агентом ФСБ. Чоловік планував серію диверсій, спрямованих на знеструмлення міста. Його затримали під час виготовлення вибухівки у власному житлі.

Цю інформацію 10 липня оприлюднила Служба безпеки України.

“До уваги окупантів він потрапив через свою знайому, яка проживає в Росії. Після дистанційного вербування агент отримав завдання від куратора: підірвати опорну електропідстанцію, яка забезпечує електропостачання одного з районів прифронтового міста. Для вчинення злочину фігурант отримав інструкцію від російського спецслужбіста на виготовлення саморобного вибухового пристрою (СВП) в ‘домашніх’ умовах.” – СБУ

Правоохоронці також виявили, що аніматор фіксував місця розташування Сил оборони України під час виїздів на дитячі свята. Це було тестове завдання, яке мало на меті перевірити його готовність до виконання більш складних завдань.

Під час обшуку у підозрюваного знайшли елементи для виготовлення саморобного вибухового пристрою, прокремлівську символіку та техніку, що підтверджує його співпрацю з Росією.

На даний момент аніматору вже повідомлено про підозру, і він перебуває під вартою. За звинуваченням у державній зраді йому загрожує довічне ув’язнення.