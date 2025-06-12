П'яте тіло загиблої виявлено під завалами в Харкові після атаки РФ

Як повідомив очільник ОВА Синєгубов у своєму Telegram-каналі

У Київському районі Харкова з-під завалів цивільного підприємства було виявлено п’яте тіло загиблої особи. Ця трагедія стала наслідком комбінованої атаки російських військ, що відбулася в ніч на 7 червня. Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації.

Пошуково-рятувальна операція на місці події продовжується. Раніше, 12 червня вранці, міський голова Харкова Ігор Терехов оголосив про деблокування четвертого тіла. 11 червня рятувальники знайшли третє тіло загиблої.

Серед трьох загиблих, які були виявлені на підприємстві, всі – жінки. Наймолодшій з них було 46 років, найстаршій – 50, а останній загиблій, знайденій під завалами, було 48 років, як повідомили в обласній прокуратурі. Пошуки ще трьох зниклих співробітників тривають.

Загальна кількість загиблих внаслідок масштабної атаки РФ на Харків зросла до шести осіб.

Атака на підприємство у Київському районі Харкова

Згідно з інформацією керівника ДСНС Харківщини Артема Астахова, підприємство зазнало близько 50 ударів безпілотників, касетних авіабомб та ракет у ніч на 7 червня. Вогонь охопив чотири виробничі будівлі загальною площею близько 10 тисяч квадратних метрів.

Пожежу вдалося локалізувати о 08:35 8 червня, проте гасіння триває. Харківських рятувальників підкріпили бійцями ДСНС з інших регіонів. Зведені загони намагаються розібрати конструкції будівлі, щоб дістатися до підвального приміщення, де, ймовірно, можуть перебувати зниклі безвісти шестеро працівників.

Після ударів російських військ вдалося врятувати двох людей з-під завалів. Рятувальники надали їм маски для захисту органів дихання, щоб вивести їх із задимленої зони.

Під час ліквідації пожежі стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого постраждав один з бійців ДСНС. Його стан оцінюється як легкий. Роботи ускладнюються аварійним станом будівлі, де відбуваються непередбачувані руйнації та обвали конструкцій.

Про те, що під завалами було знайдено перше тіло, міський голова Ігор Терехов повідомив 10 червня.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, а місцева влада закликає мешканців слідкувати за офіційними повідомленнями у соціальних мережах.