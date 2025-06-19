Ліквідація пожежі в Харкові після атаки російських військ: знайдено шість загиблих

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі

19 червня рятувальники завершили ліквідацію пожежі на цивільному підприємстві, розташованому у Київському районі Харкова. Пожежа виникла внаслідок атаки російських військ, що сталася в ніч на 7 червня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Під час розбору завалів було виявлено тіла шести загиблих. Пошуки зниклих безвісти тривали після масованого обстрілу підприємства, який відбувся 7 червня 2025 року, за інформацією ДСНС Харківщини.

Відомо, що підприємство зазнало близько 50 ударів безпілотниками, крилатими бомбами та ракетами в нічному часі 7 червня. Вогонь охопив чотири виробничі будівлі загальною площею 10 тисяч квадратних метрів, про що розповів керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов 9 червня.

О 08:35 8 червня рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, проте її ліквідація тривала ще кілька днів. Для підтримки харківських рятувальників були залучені бійці ДСНС з інших регіонів. Зведені загони працювали над розбором конструкцій, намагаючись дістатися до підвального приміщення, де, ймовірно, могли перебувати люди – шестеро з них вважалися зниклими безвісти.

Після обстрілу рятувальники змогли врятувати двох людей, яким надали маски для захисту органів дихання, щоб вивести їх із задимленої зони.

Під час ліквідації пожежі стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого один із бійців ДСНС отримав легкі травми. Роботи ускладнювалися аварійним станом будівлі, де відбувалися непередбачувані руйнації та обвали.

Вдень 11 червня рятувальники дістали тіло одного з загиблих, а згодом змогли знайти й інші тіла. 12 червня було виявлено тіло останньої жертви.

Станом на 13 червня всі загиблі були ідентифіковані.