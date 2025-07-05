Вирок у Харкові за підтримку Росії в Telegram: 5 років з іспитовим строком

Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Харкова від 1 липня.

У Харкові суд виніс вирок місцевому жителю, який, за даними слідства, публікував у Telegram-каналах матеріали на підтримку Росії під час її агресії проти України. Вирок був оголошений Шевченківським районним судом 1 липня, і чоловіка засудили до іспитового строку, звільнивши з-під варти.

Згідно з матеріалами справи, з грудня 2024 року обвинувачений почав залишати коментарі в Telegram-каналі “Харківський напрямок”, закликаючи до зміни територіальних меж України. Наприклад, 11 грудня 2024 року він написав: “Нагнітання ситуації показує, що Харків залишається у складі України”, а також додав: “Найголовніше, щоб Росія не відступала від своїх задач, які були поставлені. І Харків якнайшвидше був у її складі!”.

15 грудня 2024 року чоловік залишив коментар, в якому повідомляв про “потужну вогневу роботу” російських військ по українських позиціях у Харківській області. Він зазначив: “Працює артилерія, РСЗВ. Працюють ЗС РФ!”.

22 січня 2025 року, коментуючи публікацію про можливі переговори між президентами України та Росії, він написав: “За Дніпро (захоплення міста – ред.)! А потім переговори!”. А 4 лютого 2025 року, реагуючи на новину про звільнення населеного пункту в “ЛНР”, він висловився: “Звільнили – це просто супер! А ще б тварюк блогерів прибрали, взагалі було б супер. І перемога швидше б наближалася!”.

Слідчі також навели інші коментарі обвинуваченого, які він залишав російською мовою:

“А хіба у Харкові не ходили чорти зі свастикою?! Співали – “Батько наш Бендера”, під вікнами волали лозунги!”

“Значить, СВО буде доведена до кінця!”

Вирок суду

У суді обвинувачений визнав свою провину та уклав угоду з прокурором про визнання винуватості. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдовуванні агресії Росії. Йому призначили п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на два роки.