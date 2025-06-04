Суд у Харкові засудив Михайла Чигринова до 12 років за пособництво агресору

Як йдеться у вироку суду від 23 травня 2025 року

Київський районний суд Харкова виніс вирок жителю Вовчанська Михайлу Чигринову, засудивши його до 12 років позбавлення волі. Його обвинувачували у пособництві державі-агресору та злочинах проти національної безпеки. Це рішення було ухвалене 23 травня 2025 року.

Згідно з матеріалами справи, Чигринов налагодив співпрацю з російськими військовими, які перебували на території Вовчанської громади. У березні 2022 року він привів окупантів до складів “Роганського м’ясокомбінату”, що на той час вже був під окупацією. Там він допомагав росіянам у крадіжці м’ясних виробів, частину яких залишав собі для подальшого продажу місцевим жителям.

Крім того, обвинувачений разом із російськими військовими викрав цукор з сільгосппідприємства “Білий колодязь”. Частину викраденого цукру росіяни вивезли до Росії, а іншу частину Чигринов реалізував на місцевому ринку. Також він брав участь у пограбуванні складських приміщень Навчального центру Національної академії НГУ у Верхній Писарівці, звідки було вивезено харчі.

Під час судового розгляду Чигринов не визнав своєї провини, стверджуючи, що продавав у своєму магазині лише ті продукти, які були завезені до початку вторгнення. Він також заявив, що росіяни викрадали і катували його, і що виїхати з Вовчанська під час окупації йому не вдалося.

“З військовослужбовцями РФ також не спілкувався, на складах м`ясокомбінату, цукрового заводу та військової частини не перебував, матеріальних ресурсів, як і будь-якої інформації військовослужбовцям РФ не надавав, до дій брата не причетний, обмінний пункт не працював, харчі на базарі у Вовчанську не продавав, грошей від їх продажу не отримував, гроші з карток в готівку за 30% нікому не переводив”, – зазначив обвинувачений.

Показання дев’яти свідків, допитаних на суді, спростували версію Чигринова.

Окрім 12 років позбавлення волі, суд також заборонив Чигринову обіймати певні посади на 15 років з конфіскацією всього його майна. Строк відбування покарання розпочався з моменту проголошення вироку – 23 травня 2025 року.