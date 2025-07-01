Про це 1 липня повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

У Харкові до суду передали справи п’яти бойовиків, які діяли від імені так званої “ЛНР” під час окупації Ізюмського району у 2022 році. Вони звинувачуються у катуванні та крадіжках у місцевих жителів. Про це стало відомо 1 липня з повідомлення пресслужби Харківської обласної прокуратури.

8 квітня на сайті Офісу генерального прокурора були оприлюднені підозри щодо всіх п’яти осіб.

Згідно з інформацією слідчих поліції Харківщини, 14 квітня 2022 року в Довгалівці окупанти зупинили місцевого чоловіка на блокпосту, викрали його та відправили до катівні, розташованої на території підприємства “Укргеофізика”. Вони вимагали від нього інформацію про військовослужбовців ЗСУ, з якими він спілкувався, а також про місцевих мешканців, які допомагали українським військовим. Чоловік відмовився відповідати, після чого його побили.

Слідчі з’ясували, що того вечора до катівні прибули працівники ФСБ. Чоловіка вивели на вулицю, зв’язали руки та обмежили його рухи, ставши на його стопи. Водночас інший військовослужбовець РФ одягав на голову потерпілого пакет, перекриваючи доступ повітря.

“Одночасно з цим інший невстановлений під час досудового розслідування військовослужбовець ЗС РФ одягав пакет на голову, перекриваючи тим самим доступ повітря.”

Після цього чоловіка помістили до ями, де він провів чотири доби. Його утримували в холодному приміщенні без опалення, їжі, води та медичної допомоги, що призводило до фізичного болю і моральних страждань. Він зазнавав катувань, фізичного та психологічного насильства.

П’ятеро бойовиків, яким висунули підозри, не єдині, хто причетний до катувань – слідчі поки не встановили інших осіб, які могли бути залучені.

Також зафіксовано випадок викрадення цивільного 14 квітня 2022 року: двоє підозрюваних приїхали до чоловіка на автомобілі, зв’язали йому ноги, посадили в машину та доставили до катівні. Після допиту його помістили у сарай, де невстановлений окупант наказав копати окопи. Ввечері його відпустили, забравши мобільний телефон, машинку для стрижки та ліхтарик.

Крім того, бойовики викрадали майно у місцевих жителів, зокрема ноутбуки, телефони, мотокоси, болгарки, човни, бензопили, відеокамери, електроплити, телевізори та інші речі.

Усі підозрювані є бійцями стрілецького батальйону 202 мотострілецького полку “ЛНР”, які перебували на Ізюмщині з березня по 6 вересня 2022 року. Наразі вони перебувають у розшуку і будуть судитися заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.