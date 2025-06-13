Засудження колишньої депутатки Курилівської сільради за співпрацю з окупантами в Харкові

Як йдеться у вироку Основ’янського районного суду Харкова від 6 червня

У Харкові колишню депутатку Курилівської сільської ради, що розташована в Куп’янському районі, засудили до шести років позбавлення волі. Слідство встановило, що під час окупації в 2022 році жінка добровільно працювала в адміністрації, створеній російськими військовими, де вона очолювала відділ і отримувала зарплату в рублях.

Цю інформацію підтверджує вирок Основ’янського районного суду Харкова, винесений 6 червня. Відомо, що обвинувачена з 2 грудня 2020 року була депутаткою Курилівської сільської ради та виконувала обов’язки секретаря.

Після окупації Куп’янщини, 1 липня 2022 року, жінка добровільно зайняла посаду “виконувачки обов’язків завідувачки сектору адміністративно-господарського забезпечення Курилівського територіального відділу Тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області” в окупаційній адміністрації.

Згідно з даними слідства, ця посада передбачала виконання організаційно-розпорядчих функцій. Обвинувачена керувала роботою відділу, в якому працювало 11 осіб.

На судовому засіданні жінка частково визнала свою провину, пояснивши, що погодилася працювати в окупаційній адміністрації, щоб забезпечити свою родину. Вона також зазначила, що її робоче місце знаходилося в тому ж кабінеті, що й раніше, у будівлі Курилівської сільської ради.

Щонайменше восьмеро колег засудженої, які виступали свідками, підтвердили її роботу на російських окупантів.

Суд визнав жінку винною у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території. В результаті їй призначили шість років ув’язнення з позбавленням права обіймати відповідні посади в Україні на строк 10 років та конфіскацією всього майна.

Крім того, суд зобов’язав обвинувачену відшкодувати державі судові витрати за проведення почеркознавчої експертизи у розмірі 6685,50 гривень.