Російська атака на Харків 11 червня: чоловік співає гімн під уламками

Як повідомляє Telegram-канал Департаменту патрульної поліції

У Харкові, в ніч на 11 червня, житель міста співав гімн України під уламками, коли рятувальники намагалися його деблокувати після російських атак. Відео з цим моментом опублікував Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

На запису видно, як після ударів Росії в місті спалахують пожежі, а люди та тварини опинилися під завалами, з яких їх намагаються витягнути.

“Ми були на місці одними з перших. Витягували людей з-під завалів, гасили полум’я, що палало просто на людях. І рятували. І в цій темряві, серед пилу, диму й болю – чоловік під уламками співав гімн України.” – Олексій Білошицький

Атака Росії на Харків 11 червня: основні факти

Внаслідок масованої атаки дронами-камікадзе по Харкову загинули троє людей, а понад 60 отримали поранення та стресові реакції.

Російські війська завдали удару після опівночі, націлившись на житлові райони на півдні міста. За дев’ять хвилин у Харкові пролунали 17 вибухів, про що повідомив мер Ігор Терехов.

Він зазначив, що для повітряної атаки використовувалися ударні безпілотники “Шахед”. Три з них влучили в багатоповерхівки, інші – в приватні будинки, комунальні та цивільні підприємства, а також у вже зруйноване тролейбусне депо. Наразі триває підрахунок пошкоджених будівель.

Цей нічний удар став п’ятим масованим нападом російських “Шахедів” на Харків з початку червня.