Політичні новини: атака в Харкові, комендантська година в Лос-Анджелесі, санкції ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
У ніч на 11 червня Харків зазнав атаки з боку російських дронів-камікадзе, які вразили житлові райони міста. Мер Ігор Терехов повідомив, що внаслідок удару постраждали не лише багатоповерхівки, а й приватні будинки, підприємства та тролейбусне депо.
Ця трагедія забрала життя двох людей, а щонайменше 54 особи отримали поранення або сильний стрес. Дев’ять постраждалих, серед яких 2-річна дитина та 15-річний підліток, були госпіталізовані. Два райони міста зазнали значних ушкоджень, і серед постраждалих є п’ятеро дітей.
У Лос-Анджелесі, внаслідок масових протестів та погромів, було введено комендантську годину. Мерка міста Карен Басс оголосила заборону на пересування з 20:00 до 6:00 за місцевим часом, яка триватиме щонайменше кілька днів.
Таке рішення стало наслідком мародерства та вандалізму: за ніч було пограбовано щонайменше 23 бізнеси. Поліція затримала 197 осіб, з яких 67 – за блокування доріг.
“Рішення ухвалили після мародерства й вандалізму – за ніч пограбували щонайменше 23 бізнеси.”
Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що у проєкті бюджету США на 2026 рік передбачено скорочення військової допомоги Україні. Адміністрація президента Дональда Трампа вважає, що пріоритетом є дипломатичне врегулювання війни на фоні глобальних викликів.
Гегсет також підкреслив, що поняття «перемоги» України та шлях до неї досі залишаються нечіткими.
“Поняття «перемоги» України досі чітко не визначене, як і шлях до неї.”
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії без чіткого плану Єврокомісії щодо енергетичної безпеки. Він наголосив, що повне припинення постачання газу, нафти та ядерного палива з Росії може призвести до кризи в Словаччині.
“Словаччина заблокує будь-які санкції Європейського Союзу проти Росії, які шкодитимуть її національним інтересам.”
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- У ніч на 11 червня Харків зазнав 17 ударів безпілотників, є загиблі та поранені, пожежі в житлових будинках.
- Харків зазнав потужного удару російських військ із застосуванням дронів-камікадзе. Загинули троє людей, поранено 17. Трамп прокоментував ескалацію, Зеленський готується до зустрічі на саміті G7. Франція запускає виробництво дронів в Україні.
- Міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про скорочення військової допомоги Україні у 2026 році та наголосив на важливості мирних переговорів для завершення конфлікту.