Як розповів начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов на Facebook-сторінці Сергія Болвінова
У ніч на 11 червня Харків зазнав атаки дронів “Шахед”, внаслідок якої загинули двоє людей: 47-річна жінка та 65-річний чоловік. Ще один 65-річний чоловік помер у лікарні через важкі опіки, отримані під час обстрілу.
Цю інформацію підтвердив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.
“Після нічної атаки знову знаходимо понівечені тіла жертв. Вони мешкали в п’ятиповерхівках, на різних вулицях. Але цієї ночі росіяни били дронами по житловій забудові. Після влучання – пожежа, і від людини лишається саме вугілля. Ще одного чоловіка намагалися врятувати, з опіками та контузією доправили до лікарні, але він не вижив. П’ятдесят дев’ять людей отримали вибухові поранення, порізи склом, перелами та гостру реакцію на стрес,”
Внаслідок цієї жахливої атаки постраждало багато мирних мешканців, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронці продовжують працювати над документуванням наслідків обстрілу та наданням допомоги постраждалим.
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