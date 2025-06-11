Як розповів начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов на Facebook-сторінці Сергія Болвінова

У ніч на 11 червня Харків зазнав атаки дронів “Шахед”, внаслідок якої загинули двоє людей: 47-річна жінка та 65-річний чоловік. Ще один 65-річний чоловік помер у лікарні через важкі опіки, отримані під час обстрілу.

Цю інформацію підтвердив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

“Після нічної атаки знову знаходимо понівечені тіла жертв. Вони мешкали в п’ятиповерхівках, на різних вулицях. Але цієї ночі росіяни били дронами по житловій забудові. Після влучання – пожежа, і від людини лишається саме вугілля. Ще одного чоловіка намагалися врятувати, з опіками та контузією доправили до лікарні, але він не вижив. П’ятдесят дев’ять людей отримали вибухові поранення, порізи склом, перелами та гостру реакцію на стрес,” – Сергій Болвінов

Внаслідок цієї жахливої атаки постраждало багато мирних мешканців, які отримали травми різного ступеня тяжкості. Правоохоронці продовжують працювати над документуванням наслідків обстрілу та наданням допомоги постраждалим.