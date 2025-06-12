Атака безпілотників на Харків, нові санкції ЄС і зустріч Чарльза ІІІ з правозахисницею

Як зазначає медіа Bloomberg

У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки з боку російських безпілотників, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 осіб, серед яких четверо дітей. Ударів було зафіксовано 12, і хоча один з дронів не вибухнув, атаки торкнулися Шевченківського, Салтівського та Слобідського районів міста.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про значні пошкодження: постраждали житлові будинки, школа, дитячий садок, фітнес-клуб та зупинка громадського транспорту. Внаслідок атак виникли пожежі, а також постраждали автомобілі та ліфтова шахта в багатоповерхівці.

Загалом травмовано 12 осіб, серед яких четверо дітей, що підкреслює серйозність ситуації.

У новинах також повідомляється, що майор Роберт Бровді, відомий під позивним “Мадяр”, офіційно розпочав виконання обов’язків командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України. Після робочого візиту до Києва він вже перебуває на Донбасі, де планує реалізувати амбітні завдання протягом перших 100 днів на новій посаді.

Бровді запевнив, що регулярно звітуватиме про результати своєї діяльності. Він замінив Вадима Сухаревського, призначення якого було оголошене 3 червня.

Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти двох китайських банків, які, за інформацією Bloomberg, допомагали Росії обходити торговельні обмеження. Ці банки підозрюються у підтримці транзакцій, фінансуванні експорту та роботі з криптоактивами РФ.

Запропоновані санкції передбачають заборону на операції цих банків з європейськими фінансовими установами і мають увійти до 18-го пакету обмежень ЄС проти Росії. Новий пакет також включатиме обмеження щодо “Північних потоків” 1 і 2, компаній, що займаються видобутком та експортом нафти, Росатому з топменеджментом, а також суден тіньового флоту Росії.

11 червня король Великої Британії Чарльз ІІІ прийняв у Букінгемському палаці українську правозахисницю Олександру Матвійчук, голову Центру громадянських свобод і лауреатку Нобелівської премії миру. Центр громадянських свобод активно займається захистом прав людини та розвитком демократії в Україні, і 7 жовтня 2022 року ця організація отримала першу в історії України Нобелівську премію миру.