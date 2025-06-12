Атака безпілотників на Харків 12 червня: пошкодження та постраждалі

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов

У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки з боку російських військ, внаслідок якої було пошкоджено дах ліфтової шахти в одному з будинків Салтівського району. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.” – Ігор Терехов

Дмитро Доленко, мешканець будинку, у якого стався інцидент, поділився своїми спогадами про ту ніч:

“Пам’ятаємо, що лежали у ліжку, чутно було. У нас просто собака, він дуже чутливий до вибухів, тільки стрілянина почалася – він нас розбудив. Було чути гул, що наростав. Гудить, гудить, гудить – бабах! Все посипалося. Дивлюся – пожежа.”

Він також зазначив, що в будинку було багато диму, а згорілі предмети падали вниз, можливо, це були залишки фосфору або інших небезпечних речовин.

Згідно з інформацією міського ситуаційного центру, в ніч на 12 червня у Харкові було зафіксовано 12 атак безпілотників. Удари вразили Салтівський, Шевченківський та Слобідський райони, зокрема житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади.

Внаслідок атак понад десяти людей знадобилася медична допомога.