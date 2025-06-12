Атака безпілотників на Харків 12 червня: пошкодження та постраждалі

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов
У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки з боку російських військ, внаслідок якої було пошкоджено дах ліфтової шахти в одному з будинків Салтівського району. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
“Один із ударів пошкодив ліфтову шахту багатоповерхівки, інший зруйнував частину нежитлової будівлі та зупинку громадського транспорту.”
Дмитро Доленко, мешканець будинку, у якого стався інцидент, поділився своїми спогадами про ту ніч:
“Пам’ятаємо, що лежали у ліжку, чутно було. У нас просто собака, він дуже чутливий до вибухів, тільки стрілянина почалася – він нас розбудив. Було чути гул, що наростав. Гудить, гудить, гудить – бабах! Все посипалося. Дивлюся – пожежа.”
Він також зазначив, що в будинку було багато диму, а згорілі предмети падали вниз, можливо, це були залишки фосфору або інших небезпечних речовин.
Згідно з інформацією міського ситуаційного центру, в ніч на 12 червня у Харкові було зафіксовано 12 атак безпілотників. Удари вразили Салтівський, Шевченківський та Слобідський райони, зокрема житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади.
Внаслідок атак понад десяти людей знадобилася медична допомога.
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