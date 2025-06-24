Атака російських безпілотників на Харків: серія вибухів у ніч на 24 червня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В ніч на 24 червня Харків зазнав атак з боку російських безпілотників, що призвело до серії вибухів у різних районах міста. Перші звуки вибухів почалися після другої години ночі, зокрема, в Немишлянському районі та на території цивільного підприємства у Салтівському районі.

Перший вибух пролунав близько 02:11, про що повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. За його словами, одна людина потребувала медичної допомоги внаслідок атаки.

“Харків атакований ворожим БПЛА, у місті пролунав вибух. За попередньою інформацією, у повітрі ще можуть бути безпілотники – будьте обережні!” – Ігор Терехов

Другий вибух стався о 02:15, коли в Немишлянському районі було зафіксовано влучання. Керівник ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що одне з влучань сталося поблизу лікарні, внаслідок чого у сусідніх будівлях вибило шибки.

Третій вибух пролунав о 02:33, і, за словами Синєгубова, два останні вибухи також сталися в Немишлянському районі. «Також під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство», – додав Терехов.

На 02:50 інформації про поранених не надходило. Внаслідок влучання БПЛА в землю було пошкоджено вікна в одному з будинків Немишлянського району. Один з безпілотників не здетонував і був виявлений у цьому ж районі.

Одна людина звернулася за медичною допомогою у Немишлянському районі. О 03:11 у Харкові пролунав ще один вибух, падіння БПЛА було зафіксовано на території цивільного підприємства в Немишлянському районі.

О 03:17 стався п’ятий вибух, а о 03:34 – шостий, обидва в Немишлянському районі.

Згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова, в ніч на 24 червня Росія атакувала Харків сімома БПЛА типу “Шахед”. Один дрон впав, не розірвавшись, а решта вразили три локації: дві в приватному секторі Немишлянського району та одну – на території цивільного підприємства у Салтівському районі.