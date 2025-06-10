Тіло загиблого виявлено після обстрілу підприємства в Харкові

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Під час пошуково-рятувальної операції в Київському районі Харкова було виявлено тіло загиблого. Ця трагедія сталася внаслідок масованого обстрілу, який підприємство зазнало вночі 7 червня. Про це 10 червня повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

“Під час проведення пошуково-рятувальних робіт на підприємстві, що зазнало обстрілу 7 червня, виявлено тіло людини. Зараз триває процес його деблокування.” – Ігор Терехов

За словами мера, під завалами можуть залишатися ще п’ятеро осіб, і пошукові роботи продовжуються.

Обстріл 7 червня призвів до близько 50 ударів різними типами озброєння, включаючи безпілотники, керовані авіабомби та ракети. Вогонь охопив чотири виробничі будівлі загальною площею близько 10 тисяч квадратних метрів, про що повідомив 9 червня керівник ДСНС Харківщини Артем Астахов.

Пожежу вдалося локалізувати 8 червня о 08:35, але гасіння триває. До харківських рятувальників приєдналися колеги з інших регіонів, які намагаються розібрати конструкції будівлі, щоб дістатися до підвального приміщення, де можуть перебувати зниклі безвісти шестеро людей.

Після обстрілу вдалося врятувати двох осіб, яким надали маски апаратів захисту органів дихання для виходу із задимленої зони.

Під час ліквідації пожежі стався обвал конструкції будівлі, внаслідок чого один із рятувальників ДСНС отримав легкі травми. Роботи ускладнюються аварійним станом будівлі, що призводить до непередбачуваних руйнацій та обвалів конструкцій.