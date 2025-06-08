Бойова активність на Харківському напрямку: останні дані

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На Харківському напрямку спостерігається поступове збільшення бойової активності, зокрема, фіксується до чотирьох-п’яти зіткнень щодня. Про це 8 червня в ефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.

“Відносно тихо зараз на Вовчанському напрямку, там було, здається, за вчора лише одне боєзіткнення. На Харківському напрямку є певне пожвавлення, там п’ять боєзіткнень, але це для Харківського напрямку відносно тихо, якщо порівнювати з тим самим Покровським, де 65, якщо порівнювати з Новопавлівським, де понад 20, то це все одно не дуже великий показник.” – Віктор Трегубов

За словами Трегубова, на Вовчанському напрямку російські війська ведуть атаки вже протягом двох років. Раніше там фіксували по два боєзіткнення на добу, а зараз їх кількість зросла до чотирьох-п’яти, що все ще є відносно низькою інтенсивністю в порівнянні з іншими напрямками.

“Люди, які знаходяться безпосередньо там, кажуть, що росіяни просто йдуть фактично по слідах своїх. Ну це класично, стоїть у них завдання, вони його намагаються виконувати не зважаючи на втрати. Вовчанськ сам по собі дуже наближений до кордону, там немає проблеми з тим, щоб постійно підтягувати нові сили, бо вони підтягуються фактично з російського кордону, і звідти вирушають гинути.” – Віктор Трегубов

Отже, ситуація на Харківському напрямку залишається напруженою, проте в порівнянні з іншими фронтами, бойові дії тут мають меншу інтенсивність.