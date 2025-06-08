Бойова активність на Харківському напрямку: останні дані

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
На Харківському напрямку спостерігається поступове збільшення бойової активності, зокрема, фіксується до чотирьох-п’яти зіткнень щодня. Про це 8 червня в ефірі повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Хортиця” Віктор Трегубов.
“Відносно тихо зараз на Вовчанському напрямку, там було, здається, за вчора лише одне боєзіткнення. На Харківському напрямку є певне пожвавлення, там п’ять боєзіткнень, але це для Харківського напрямку відносно тихо, якщо порівнювати з тим самим Покровським, де 65, якщо порівнювати з Новопавлівським, де понад 20, то це все одно не дуже великий показник.”
За словами Трегубова, на Вовчанському напрямку російські війська ведуть атаки вже протягом двох років. Раніше там фіксували по два боєзіткнення на добу, а зараз їх кількість зросла до чотирьох-п’яти, що все ще є відносно низькою інтенсивністю в порівнянні з іншими напрямками.
“Люди, які знаходяться безпосередньо там, кажуть, що росіяни просто йдуть фактично по слідах своїх. Ну це класично, стоїть у них завдання, вони його намагаються виконувати не зважаючи на втрати. Вовчанськ сам по собі дуже наближений до кордону, там немає проблеми з тим, щоб постійно підтягувати нові сили, бо вони підтягуються фактично з російського кордону, і звідти вирушають гинути.”
Отже, ситуація на Харківському напрямку залишається напруженою, проте в порівнянні з іншими фронтами, бойові дії тут мають меншу інтенсивність.
Читайте також:
- Українські військові фіксують скупчення російських сил на Харківському напрямку, готуючись до штурмових дій. Сили оборони готові до відбиття атак і контролюють ситуацію.
- Оперативна інформація про дії російських військ на фронті від Дмитра Запорожця станом на 7 червня.
- У Лос-Анджелесі відбулися зіткнення між поліцією та протестувальниками після масштабних імміграційних рейдів, що викликали хвилю протестів.