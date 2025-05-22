Спростування ракетного удару по Харкову: вибухи через повітряний бій

Олег Синєгубов, голова Харківської обласної адміністрації, спростував чутки про ракетний удар по Харкову, що нібито стався вночі 22 травня. За його словами, причиною падіння уламків у Холодногірському районі стали наслідки повітряного бою, а не ракетна атака.

«Не було жодного ракетного удару, відбувався повітряний бій, в результаті якого уламки впали на території Холодногірського району. Внаслідок цього пошкоджено кілька приватних будинків, і наразі наші військові разом із правоохоронцями працюють над з’ясуванням усіх деталей», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що в небі над Харковом та його околицями спостерігалася активність безпілотників «Шахед» і ракет «Герань». Для захисту від ворожих атак постійно використовуються засоби протиповітряної оборони.

Вибухи в місті були чутні приблизно о 01:30 22 травня. У Холодногірському районі зазнали пошкоджень близько десяти будинків, а троє жінок отримали стресову реакцію через ситуацію.

В даний час триває розслідування обставин події силами військових та правоохоронців, які працюють над встановленням усіх деталей інциденту.