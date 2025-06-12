Атака безпілотників на Харків: 12 ударів у ніч на 12 червня

Про це з посиланням на міський ситуаційний центр міського голови Ігоря Терехова
У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки з боку російських безпілотників, які завдали 12 ударів по місту. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, посилаючись на дані міського ситуаційного центру.
Згідно з інформацією, один з дронів не detonував при падінні.
“За інформацією нашого Ситуаційного центру, попередньо ворог здійснив 12 ударів по місту цієї ночі. Один – без детонації.”
Терехов також зазначив, що влучання були зафіксовані в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах Харкова.
Удари вразили житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів.
Внаслідок обстрілів понад 10 осіб отримали медичну допомогу.
Корисне для прочитання:
- У Харкові в ніч на 11 червня під час російської атаки чоловік співав гімн України під уламками, рятувальники деблокували постраждалих після ударів дронів “Шахед”.
- Росія здійснила атаку безпілотниками на Одеську область 11 червня 2025 року, пошкоджено цивільну інфраструктуру. Розпочато розслідування воєнних злочинів.
- 7 червня Харків зазнав двох масштабних атак російських військ, що призвели до загибелі та поранень мирних жителів. Міська влада повідомляє про пошкодження житлових будинків і підприємств, триває рятувальна операція.