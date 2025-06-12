Атака безпілотників на Харків: 12 ударів у ніч на 12 червня

Про це з посиланням на міський ситуаційний центр міського голови Ігоря Терехова

У ніч на 12 червня Харків зазнав атаки з боку російських безпілотників, які завдали 12 ударів по місту. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, посилаючись на дані міського ситуаційного центру.

Згідно з інформацією, один з дронів не detonував при падінні.

“За інформацією нашого Ситуаційного центру, попередньо ворог здійснив 12 ударів по місту цієї ночі. Один – без детонації.” – Ігор Терехов

Терехов також зазначив, що влучання були зафіксовані в Салтівському, Шевченківському та Слобідському районах Харкова.

Удари вразили житлові зони, фітнес-клуби та навчальні заклади, що викликало серйозні наслідки для місцевих жителів.

Внаслідок обстрілів понад 10 осіб отримали медичну допомогу.