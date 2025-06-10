Атака безпілотників на Харків 11 червня: наслідки та пожежі

Як повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі

У ніч на 11 червня, з 00:32 до 00:40, Харків зазнав серії атак з боку Росії, внаслідок яких було здійснено щонайменше 17 ударів. Міський голова Ігор Терехов підтвердив, що удари були завдані за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА), і зазначив, що постраждали як багатоквартирні, так і приватні будинки.

Наслідки атак

В результаті цих обстрілів одна людина загинула, а не менше десяти отримали поранення. Цю інформацію також підтвердив Ігор Терехов.

Пожежі на місцях влучань

У Слобідському районі Харкова зафіксовано влучання у п’ятиповерховий будинок, що призвело до пожежі, яка охопила з третього до останнього поверху. Також були зафіксовані удари по приватних будинках, де також виникли пожежі. Міський голова зазначив, що інформація про кількість поранених ще уточнюється.

Удари по Основ’янському району

Крім того, удари були зафіксовані в Основʼянському районі, де на місці одного з влучань також виникла пожежа.

Вибухи в місті

Протягом зазначеного часу в Харкові пролунали щонайменше 16 вибухів, що викликало паніку серед мешканців.

Рух БпЛА на Харків

За інформацією Повітряних сил, о 00:51 10 червня було зафіксовано рух безпілотників у напрямку Харкова, що свідчить про можливі подальші атаки.