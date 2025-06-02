Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі

На світанку 2 червня Харків зазнав удару з боку Російської Федерації, коли по Київському району було випущено дві балістичні ракети. За попередніми даними, йдеться про ракети північнокорейського виробництва KN-23 або ж про ракети 9М723, які є частиною комплексу “Іскандер”. Цю інформацію підтвердила Харківська обласна прокуратура.

“Вирва велика. Її глибина – це двоповерховий житловий будинок. Доволі такі потужна ракета, але ми можемо сказати, що це за ракета, тільки після експертного висновку.” – Владислав Карпов, представник пресслужби Харківської облпрокуратури

Для точного визначення типу ракет вже призначено додаткові експертизи, зазначив Карпов. Якщо результати експертиз не підтвердять, що ракети є північнокорейськими KN-23, то “з високою ймовірністю можемо стверджувати”, що по місту вдарили ракетою 9М723 з комплексу “Іскандер”.

Внаслідок великої вибухової сили залишилися лише невеликі уламки ракет, що ускладнює їх ідентифікацію на місці події.

“Щодо точного типу ракет, якими сьогодні ворог завдав удари по Київському району м. Харкова, остаточні висновки наразі зробити неможливо через обмежену кількість уламків, виявлених на місці події.” – Харківська обласна прокуратура

Вирва, утворена від балістичних ракет, свідчить про величезну потужність удару, а також про труднощі в ідентифікації типу використаної зброї.