Удар по Харкову 12 липня: поранено трьох, ліквідація пожежі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
12 липня вранці Харків зазнав комбінованого удару з боку російських військ, які використали керовані авіаційні бомби та безпілотники. Цей напад призвів до поранень трьох чоловіків, серед яких був і поліцейський, що перебував поза службою.
33-річного поліцейського та 55-річного цивільного чоловіка терміново госпіталізували. 47-річний постраждалий, який отримав вибухові поранення, відмовився від шпиталізації, про що повідомила речниця поліції Харківщини Альона Соболевська.
Всі поранені перебувають у середньому стані, і, за словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, серед них немає тяжкопоранених.
Після удару рятувальники активно працюють над ліквідацією пожежі, що виникла в Київському районі Харкова внаслідок атаки.
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