Удар по Харкову 12 липня: поранено трьох, ліквідація пожежі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

12 липня вранці Харків зазнав комбінованого удару з боку російських військ, які використали керовані авіаційні бомби та безпілотники. Цей напад призвів до поранень трьох чоловіків, серед яких був і поліцейський, що перебував поза службою.

33-річного поліцейського та 55-річного цивільного чоловіка терміново госпіталізували. 47-річний постраждалий, який отримав вибухові поранення, відмовився від шпиталізації, про що повідомила речниця поліції Харківщини Альона Соболевська.

Всі поранені перебувають у середньому стані, і, за словами директора обласного центру екстреної медичної допомоги Віктора Забашти, серед них немає тяжкопоранених.

Після удару рятувальники активно працюють над ліквідацією пожежі, що виникла в Київському районі Харкова внаслідок атаки.