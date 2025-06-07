Потужний удар по Харкову: дрони, реакція Трампа та підтримка Франції

Сповідомлено медіа LCI та медіа Le Monde

У ніч на 7 червня Харків зазнав найсильнішого удару з початку війни. Російські війська здійснили комбіновану атаку, використовуючи дрони-камікадзе “шахеди”, керовані авіабомби та ракети. Протягом півтори години в місті пролунало понад півсотні вибухів.

Згідно з інформацією міського голови Ігоря Терехова, один з дронів влучив у багатоповерховий будинок, ще два – у приватний сектор та територію вищого навчального закладу. Внаслідок цих атак загинули троє людей, а 17 отримали поранення. З-під завалів вдалося врятувати жінку, якій була надана медична допомога.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію, зазначивши, що атаки українських безпілотників на російські авіабази стали причиною масованих бомбардувань з боку Росії. Він висловив незгоду з такою ескалацією конфлікту.

“Вони дали Путіну причину піти й просто розбомбити їх минулої ночі… Я сказав: “Ось і все, тепер буде удар””. – Дональд Трамп

На запитання про можливість ядерної ескалації Трамп відповів, що не вважає це ймовірним. Він також пообіцяв використати законодавчі санкції проти Росії, якщо війна не закінчиться.

Ці події відбуваються на фоні спецоперації Служби безпеки України “Павутина”, проведеної 1 червня 2025 року на території Росії. В результаті атаки дронів було уражено 41 літак на чотирьох військових аеродромах РФ, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

Президент України Володимир Зеленський планує зустріч з Дональдом Трампом на саміті G7, який відбудеться 15-17 червня в Кананаскісі, Альберта, Канада. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, підкресливши, що підготовка до зустрічі була однією з цілей нещодавнього візиту делегації до Вашингтона.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню оголосив про запуск виробництва дронів в Україні за участі французьких автомобільних та оборонних компаній. Виробничі лінії створять для забезпечення потреб Збройних сил України, а також для навчання французької армії.