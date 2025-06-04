Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вночі 4 червня Харків зазнав атаки дев’ятьма російськими безпілотниками типу “Шахед”. Один з них не розірвався і впав у місцевому парку. Також було зафіксовано удари двома ракетами. Про це повідомив директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких.

“Протягом години ворог сьогодні з третьої години ночі завдавав ударів по місту Харкову. Всього було завдано ударів дев’ятьма «Шахедами» по Новобаварському району міста Харкова та двома ракетами. Ракети влучили у цивільне підприємство, є масштабні пожежі на чотирьох локаціях в промисловій зоні. Окремо є повністю знищено один приватний будинок, власниця лишилася без житла”, – Богдан Гладких

Безпілотник, який не розірвався, впав у парку. За словами Гладких, на щастя, у цей час там нікого не було. Наразі на місці працюють підрозділи вибухотехнічної служби, які займаються розмінуванням.

“На щастя, нікого там не перебувало, зараз на місці перебувають підрозділи вибухотехнічної служби, які безпосередньо займаються розмінуванням, оскільки бойова частина не розірвалася”. – Богдан Гладких

Посадовець також зазначив, що є складнощі з ліквідацією пожежі у промисловій зоні. Він підкреслив, що влучання припали на цивільне підприємство, а ворог систематично знищує промисловість і бізнес міста, щоб позбавити Харків економічного потенціалу.

“Бачимо, що є готова продукція, це виключно цивільне підприємство, наголошую. Але ворог ще раз доводить, що в нього немає нічого святого, і те, що повністю знищується промисловість і бізнес міста – вони роблять це систематично для того, щоб місто не мало бізнесу і промисловості”. – Богдан Гладких

Останні атаки на Харків

Раніше, 2 червня, близько 04:08 у Харкові пролунали вибухи внаслідок атаки безпілотників у Холодногірському районі та двох балістичних ракет по Київському району.

31 травня вночі місто також зазнало серії вибухів, які тривали з 02:59 до 03:07. Тоді було зафіксовано вісім вибухів у Шевченківському та Київському районах.

30 травня російські “Шахеди” вдарили по тролейбусному депо у Слобідському районі, де зафіксували вісім влучань. Внаслідок цього пошкоджено тролейбуси, а троє людей звернулися по медичну допомогу.

6 травня Харків атакували 20 “Шахедів”. Восьмеро влучань зафіксували у чотирьох районах міста, четверо людей отримали гострий стрес. Серед постраждалих об’єктів був ринок “Барабашово”, де внаслідок удару сталася пожежа, що знищила щонайменше 90 магазинів.